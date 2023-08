Missiler rammer lejligheder og dræber mindst fem i Ukraine

To russiske missiler har mandag ramt den ukrainske by Pokrovsk. En lejlighedsbygning er blevet ramt, og mindst fem er blevet dræbt.

Det oplyser Ihor Klymenko, Ukraines minister for indenrigsanliggender, på beskedtjenesten Telegram.

Han uddyber, at fire personer blev dræbt i det første angreb og en i det andet.

Der er meldinger om mindst 31 sårede som følge af missilangrebene i Pokrovsk, som ligger cirka 70 kilometer nordvest for byen den østlige ukrainske by Donetsk, som Rusland har kontrol over.

Pokrovsk ligger cirka 50 kilometer fra frontlinjen.

Blandt de sårede er 19 politibetjente, fem redningsfolk og et barn, oplyser Klymenko.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, skriver på det sociale medie X, der før hed Twitter, at det er en "normal lejlighedsbygning", der er blevet ramt.

Han har samtidig lagt en video op, der viser det øverste af en lejlighedsbygning sprængt i stykker.

- Desværre er der ofre. Redningsfolk- og tjenester er på stedet.

- Vi er nødt til at stoppe den russiske terror. Alle, som kæmper for Ukraines frihed, redder liv. Rusland vil blive holdt ansvarlig for alt, hvad landet har gjort i denne forfærdelige krig, skriver Zelenskyj.

