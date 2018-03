Modehuset Versace lægger pelsen på hylden

Det italienske luksusmærke Versace gør som Armani, Calvin Klein, Hugo Boss og Ralph Lauren og dropper pels.

Modehuset Versace vil stoppe med at bruge pels i mærkets produkter.

Det fortæller den italienske modedronning og Versaces kreative direktør, Donatella Versace, i et interview med The Economists kulturmagasin, 1843.

- Pels? Jeg er færdig med det.

- Jeg ønsker ikke at dræbe dyr for at skabe mode. Det føles ikke rigtigt, siger hun.

Donatella Versace giver ikke yderligere detaljer om den drastiske ændring.

Versace tilslutter sig dermed et væld af andre modemærker, som er stoppet med at bruge pels. Det gælder blandt andet Armani, Calvin Klein, Hugo Boss og Ralph Lauren.

Ifølge organisationen Human Society International (HSI), der kæmper for at gøre en ende på pelshandel, har Versace historisk set brugt meget pels på tværs af arter. Blandt andet mink og mårhund.

HSI bemærker desuden, at efterår-/vinterkollektionen 2017 omfattede frakker af mink og ræv.

- Versace er et enormt indflydelsesrigt luksusmærke, der symboliserer overflod og glamour.

- Beslutningen om at stoppe med at bruge pels viser, at medmenneskelig mode aldrig har været mere trendy end nu, siger den administrerende direktør for HSI's britiske afdeling, Claire Bass.

/ritzau/AFP