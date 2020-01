Model kan blive udpeget til at fælde dom over Weinstein

De personer, som skal være nævninge i en voldtægtssag mod Harvey Weinstein, er ved at blive fundet.

Den amerikanske model Gigi Hadid bliver muligvis en af de 12 nævninge i en igangværende retssag i New York, hvor den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er anklaget for seksuelle overgreb.

Processen med at udpege de 12 nævninge blev indledt onsdag i sidste uge. Adskillige kandidater er allerede blevet fritaget. Hovedsageligt fordi de ikke mener at kunne være upartiske.

Mandag fortsatte processen, da over 100 potentielle kandidater mødte op i et retslokale på Manhattan.

Deriblandt den 24-årige Gigi Hadid, der som beboer på Manhattan var indkaldt.

Hadid oplyste til sagens dommer, James Burke, at hun tidligere har mødt Harvey Weinstein, som tidligere var en af Hollywoods mest indflydelsesrige personer.

Til trods for sit møde med Weinstein sagde Hadid, at det ikke ville påvirke hendes dømmekraft.

- Jeg mener, at jeg stadig er i stand til at have et åbent sind om kendsgerningerne, sagde hun.

Hun har også tidligere mødt skuespilleren Salma Hayek, som muligvis bliver indkaldt som vidne i sagen. Men heller ikke det anser Gigi Hadid som et muligt problem, hvis hun bliver udpeget.

Snesevis af de personer, som mandag var mødt op i retten, blev hurtigt sorteret fra, efter at de havde meddelt, at de ikke var upartiske.

35 af de fremmødte blev bedt om at komme tilbage på torsdag til anden fase af udvælgelsen. Her vil de blive udspurgt mere detaljeret om deres baggrund. Det er uvist, om Gigi Hadid er blandt disse.

Første fase af processen fortsætter tirsdag og onsdag.

Retssagen mod Weinstein omhandler to sager om overgreb mod kvinder.

I det ene tilfælde udførte han angiveligt oralsex på produktionsassistent Mimi Haleyi mod hendes vilje i 2006 i Weinsteins lejlighed på Manhattan.

Derudover voldtog han ifølge anklagerne en anden kvinde på et hotelværelse i New York i 2013. Kvindens identitet er ikke offentligt kendt.

Den 67-årige Weinstein har erklæret sig uskyldig i begge anklager.

