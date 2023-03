Jon Stephensen giver ”uforbeholden undskyldning” for sin adfærd

I et opslag på Facebook skriver folketingsmedlem for Moderaterne Jon Stephensen, at han giver en "uforbeholden undskyldning" til skuespillere og ansatte, som har oplevet hans adfærd som grænseoverskridende.

De seneste uger har flere medier bragt kritiske historier om den tidligere teaterchef. Senest har en række tidligere kolleger fortalt til TV 2, hvordan Jon Stephensen i flere sammenhænge har overskredet deres grænser.

- Jeg har været teaterchef i 22 år. Jeg har kæmpet for kunsten og teatrets sag. Men artiklen fremlagt af TV2 er en anden side af historien, og selv om jeg ikke er enig i alt det fremlagte, må jeg erkende, at mennesker omkring mig har haft nogle dårlige oplevelser med mig som kollega og teaterchef, skriver Jon Stephensen.

- Det gør meget indtryk på mig. Jeg vil derfor gerne give en uforbeholden undskyldning til de skuespillere og ansatte, som har oplevet dette. Det har aldrig været min mening.

Tirsdag skrev Jon Stephensen, at han ikke kunne genkende det billede, som blev tegnet af ham.

TV 2 har talt med flere end 30 kilder, der har arbejdet sammen med Jon Stephensen.

De fortæller blandt andet, at Jon Stephensen ikke ville acceptere unge kvinders nej til at være nøgne.

TV 2 har eksempelvis talt med en ung skuespiller. Hun fortæller, at Jon Stephensen mod hendes vilje brugte et billede, hvor man kunne se hendes nøgne bryst og numse, i forbindelse med en forestilling på Aveny-T.

Flere scenografer og en teaterdirektør fortæller, hvordan de er blevet overfuset og truet med at få ødelagt deres karriere.

Også Dansk Skuespillerforbund bekræfter, at de har modtaget "flere henvendelser" om Jon Stephensen.

- Skuespillerforbundet har haft flere henvendelser fra medlemmer med oplevelser, der kan sammenlignes med det, vores medlemmer fortæller til TV 2. De medlemmer står altså ikke alene, siger formanden for Dansk Skuespillerforbund, Benjamin Boe, til TV 2.

Jon Stephensen blev fyret som teaterdirektør for Aveny-T i maj sidste år. Han skriver i opslaget på Facebook, at han fremover vil forsøge at være mere dialogsøgende.

- Når man arbejder på et teater med dedikerede mennesker, kan bølgerne gå højt. Både på godt og ondt. Det skulle jeg, set i bakspejlet, have håndteret bedre, skriver han.

- Jeg må nu kigge indad og fremadrettet være dialogsøgende og inspirerede overfor dem omkring mig.

