Modernist mellem øst og vest

5 stjerner

Historien om komponisten Sergej Prokofiev handler ikke kun om hans musikalske talent, men i høj grad også om en historisk epoke. Karl Aage Rasmussens fascinerende bog om Prokofiev giver et indblik i en stor komponist og det desperate sovjetiske kulturliv

Det ligner skæbnens tænderskærende ironi, at komponisten Sergej Prokofiev og diktatoren Josef Stalin døde samme dag, ja, måske endog i samme time den 5. marts 1953.

Dette mærker man tydeligt ved at læse Karl Aage Rasmussens spændende bog om Prokofiev (født i 1891), hvor omdrejningspunktet er belysningen af de sidste dunkle årtier af komponistens liv. Baggrunden er, at Prokofievs dagbøger og andre arkivalier efter Glasnost er blevet udgivet og oversat, hvilket har givet et bedre indblik i emnet.

Prokofiev var en af de mest karakterfulde og let tilgængelige modernister i det 20. århundredes første halvdel. Han fødtes som søn af en velstående russisk landmand og en klaverspillende mor med lavadelige aner. Tidligt begyndte han at spille klaver, og han udviklede lynhurtigt et meget højt niveau sammen med en stærk sans for komposition.

På konservatoriet i Moskva blev han elev af Rimskij-Korsakov, og i tiden mellem februaropstanden og Oktoberrevolutionen i 1917 komponerede han sin symfoni med tilnavnet ”Den klassiske” i en fjerntliggende sommerbolig – et forrygende og frisk, drillende stykke neoklassik a la Haydn, som endnu bliver opført i alverdens koncertsale.

Prokofiev havde en stærk melodisk åre og kunne stilmæssigt kaste sig ud i de vildeste sarkastiske og mest avancerede udtryk, hvilket ikke mindst kom til udtryk i hans klaverværker. Som person var han arrogant, forfængelig og forkælet, men med et umiskendeligt stort kunstnerisk talent. Mange kender ham også for det pædagogiske melodrama ”Peter og Ulven”.

Begyndelsen af Prokofievs voksne karriere udfoldede sig i Europa og USA. På en af sine første rejser til Paris mødte han Serge Diaghilev, lederen af Les Ballets Russes. Den gensidige interesse affødte blandt andet Prokofievs ”Skytisk suite” til balletkompagniet, et avantgardistisk værk på linje med Stravinskijs ”Sacre du printemps”.