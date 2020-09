5 stjerner

Nivaagaards Malerisamlings sale er for tiden fyldt med kunst, der skildrer mor-barn-dyaden. Den anbefalelsesværdige udstilling ”Historier om mødre” spænder tidsmæssigt over værker fra Lucas Cranach den Ældre og Michelangelo til Gudrun Hasle og Alexander Tovborg. Der er mange vægtige indlån og et oplysende katalog