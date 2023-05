Mø tager revanche i Tivoli efter coronaafbud

Den danske sangerinde Mø tager fredag revanche i Tivoli, når hun spiller ved Fredagsrock.

Det oplyser Tivoli i en pressemeddelelse.

Det var også planen, at hun skulle have givet Fredagsrock-koncert i august sidste år, men sangerinden var nødsaget til at aflyse, da hun var blevet ramt af covid-19.

- Jeg er utrolig glad for at skulle spille til Fredagsrock i Tivoli, så jeg kan tage revanche for sidste års corona-aflysning!

- Dette bliver mit første show i år, og jeg glæder mig helt vildt til at skyde sæsonen og sommeren i gang på Plænen!, siger den 34-årige sangerinde i pressemeddelelsen.

Hun er kendt for sange som "Final Song" samt "Kamikaze" og har også lavet musik med blandt andre verdensberømte Justin Bieber.

5. maj kan publikummet på Plænen i Tivoli også opleve dj, producer og sanger Ashibah.

- Mø er en af de mest ikoniske danske artister, ikke mindst på grund af de store koncertoplevelser hun giver sit publikum, siger Thor Feilberg, chef for Musik og Underholdning i Tivoli, og fortsætter:

- Fuldt nærvær, energi og store sceneshows, og parret med Ashibah, en af dansk elektronisk musiks mest fremtrædende nye talenter, der i den grad har vist, at dj's kan komme ud over scenekanten, er der lagt i ovnen til en stor aften på Plænen i Tivoli.

Mø og Ashibah er et par af de 31 kunstnere og bands, der i år optræder ved Fredagsrock.

Jada, Jonah Blacksmith, Swan Lee og Oh Land er også blandt navnene, der skal give koncert.

22. september slutter Fredagsrock med Tobias Rahim.

Fredag indtager Mø Plænen klokken 22. Fredagsrock er gratis, når entréen til Tivoli er betalt, oplyser haven.

/ritzau/