Molière bliver kastebold i fransk identitetskamp

2022 er Molière-år i Frankrig, der netop nu fejrer 400-året for hans dåb den 15. januar 1622. Forfatteren til nogle af verdenslitteraturens store teaterstykker er genstand for en række initiativer, der spænder fra en storstilet udstilling på Versailles-slottet til et frimærke med hans portræt, ligesom hans teaterstykker blive opsat på det franske nationalteater, Comédie Française.