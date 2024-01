Monogrammer, mønter, kareter og portrætter: Tronskiftet vækker gamle håndværkstraditioner til live

Et tronskifte aktiverer mange flere end medlemmerne af den kongelige familie. Specialiserede håndværkere forbereder sig lige nu på de opgaver, som et regentskifte også fører med sig. Og en sådan proces sker ikke over natten