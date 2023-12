Morgeneksplosion raserede opgang i Odense

Beboerne i en opgang i Lærkeparken i Odense-bydelen Vollsmose fik sig en brat opvågen julemorgen, da der lød et kæmpestort brag lidt efter klokken seks.

Ukendte gerningsmænd stod bag eksplosionen, der raserede hele opgangen og slog både døre og vinduer ud.

Hos Fyns Politi vurderer vagtchef Lars Thede, at der har været tale om ulovligt fyrværkeri.

- Vi har en formodning om, at der nok har været tale om en krysantemumbombe ud fra omfanget af skader, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet er dog fortsat på bar bund i forhold til, hvad der egentlig er foregået.

Folkene på gerningsstedet undersøger lige nu opgangen nærmere.

Ud over at udspørge vidner vil politiet formentlig også gennemgå videoovervågning for at komme nærmere en forklaring og nogle mulige gerningsmænd.

/ritzau/