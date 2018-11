Morten Grundwald - det sidste medlem af Olsen Banden - er død

Morten Grunwald er mest kendt for filmene om Olsen Banden. Men også teatret stod ham nær. Han blev 83 år.

Skuespilleren Morten Grunwald sov stille ind onsdag aften efter et lille døgns indlæggelse på Sankt Lukas-hospice. Forud er gået et længere forløb med kræft.

Han blev 83 år.

Morten Grunwald har vundet et hav af priser og medvirket i mere end 50 film, hvoraf han nok er mest kendt for de 14 om Olsen Banden.

Med gule strømper, en spøjs gangart og replikken "Skide godt Egon" gjorde Morten Grunwald danskerne kendt med den evigt optimistiske Benny i Olsen Banden.

14 Olsen Banden-film blev det til for Grunwald fra 1968 til 1998.

Selv om det er rollen som Benny, der gjorde ham kendt og elsket, har han også haft roller i en lang række andre spillefilm, tv-serier og teaterforestillinger i sin mere end 55 år lange karriere.

Dog har han aldrig lagt skjul på, at Olsen Banden-filmene har en særlig betydning. Han har aldrig været ked af, at folk har dunket ham i ryggen og sagt "Hej Benny" - tværtimod.

Det var også under filmene, at han fik et tæt forhold til både Poul Bundgaard og Ove Sprogøe, som udgjorde resten af banden.

I forbindelse med 50-året for den første Olsen Banden-film fortalte Morten Grunwald igen, at komediefilmene om de tre forbrydere har fyldt meget.

- Det er klart, at det er noget, jeg har været mægtig glad og taknemmelig for - og stolt over - at have medvirket i, sagde Grunwald.

Skuespillivet tog han hul på, da han kom ind på Odense Teaterskoles elevskole i 1956.

Sidste del af elevtiden foregik i København, hvor han i 1962 også fik en af sine første store roller i "Billy Løgneren" og samtidig begyndte sin karriere på film og på tv.

I 1965 fik han en Bodil for sin rolle i "Fem mand og Rosa", og i 1968 blev han med et slag landskendt, da den første fortælling om Olsen Banden ramte de danske biografer.

Rollen forhindrede ham ikke i at rette blikket i andre retninger, og i 1971 blev han direktør på Bristol Teatret i København, hvor også hans kone, Lily Weiding, var tilknyttet.

I 1980 tog han videre til Alléscenen, som han omdøbte til Betty Nansen Teatret.

Morten Grunwald blev siddende 12 år i direktørstolen, inden han kom til Østre Gasværk, hvor han satte musicalsucceserne "Les Miserable" og "Miss Saigon" op.

I 1998 besluttede han at stoppe som travl og stresset teaterchef. Han sagde sit job op og gjorde noget ved sin livsstil med for store mængder mad og drikke på alle tidspunkter på døgnet. Det betød 40 færre kilo, og at han igen kunne passe bukserne fra den første Olsen-Banden-film.

Efter en længere pause vendte Grunwald tilbage til filmlærredet, og han blev i 2008 belønnet med en Bodil for sin indsats i filmen "Hvid Nat".

Sidste gang, han kunne ses i biograferne, var i 2014, hvor han i filmen "Stille Hjerte" spillede ægtemand til en kvinde - spillet af Ghita Nørby, der på grund af uhelbredelig sygdom vil begå selvmord.

I 2017 gik han på pension fra teateret.

I en periode har han også virket som filmkonsulent for spillefilm ved Det Danske Filminstitut.

Morten Grunwald levede siden 1965 sammen med Lily Weiding, som han blev gift med i 1980. Sammen har de datteren Tanja, hvortil kommer hustruens to døtre fra et tidligere ægteskab.

I midten af oktober fortalte Grunwald, at han havde fået kræft og sagt nej til behandling.

/ritzau/