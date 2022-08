Morten Hesseldahl stopper, men det gamle Gyldendal vender ikke tilbage

Da Morten Hesseldahl i 2018 tiltrådte som Gyldendals administrerende direktør, førte det til, at forfatteren Carsten Jensen omgående forlod forlaget. Jensen havde netop i dagbladet Information karakteriseret Hesseldahl som "dansk kulturlivs evige vandrepokal, den kronisk inkompetente Morten Hesseldahl, hvis karriere p.t. er korttidsparkeret foran Det Kongelige Teater", og denne svada var måske ikke det bedste udgangspunkt for et samarbejde mellem forfatteren og forlagets nye chef om fremtidige udgivelser.

Torsdag meddelte Gyldendals bestyrelsesformand, kunstmuseet Louisianas direktør Poul Erik Tøjner, at Morten Hesseldahl med udgangen af august fratræder sin direktørstilling. Dermed kom ansættelsen til at vare nogenlunde lige så længe som "korttidsparkeringen" i spidsen for Det Kongelige Teater, nemlig fire år, konstaterer Lars Handesten, litteraturhistoriker og lektor ved institut for kulturvidenskaber på Syddansk Universitet.