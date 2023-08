Mudderplaget nordtysk festival må skuffe omkring 35.000 metalfans

Den mudderplagede tyske festival Wacken Open Air må skuffe omkring 35.000 metalfans, som ikke bliver lukket ind på grund af dårligt vejr.

Festivalens ankomstdage mandag og tirsdag har været præget af kaotiske tilstande med lange køer og biler, der måtte trækkes af traktorer ind på festivalområdet.

Gæster er blevet opfordret til at udskyde rejsen til festivalen - og helst blive væk.

Onsdag, som også er festivalens første officielle dag, er der blevet lukket helt for flere ankomster.

- Kapacitetsgrænsen er nået, skriver festivalen.

Inden stoppet for yderligere ankomster til festivalen anslog politiet, at omkring 50.000 havde fået lov at komme ind på festivalområdet. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Den oprindelige forventning lød imidlertid på omkring 85.000 metalfans, hvilket altså betyder, at tusindvis har måttet tage skuffede derfra.

- Vi er meget kede af det, men den fortsatte svære vejrsituationen giver desværre intet andet valg, skriver Wacken.

Mens der blev meldt om timelange køer umiddelbart ved festivalen, har også en større mængde håbefulde rockentusiaster måttet vente på en parkeringsplads ved Volksparkstadion i Hamburg.

De har ventet på, at der igen blev åbnet for rejser til festivalen.

Men mange måtte vende skuffede om efter nogle dage på parkeringspladsen.

Til det tyske medie Bild fortæller tyske Christian Reimer, som var på vej til Wacken med nogle venner, om oplevelsen:

- Vi har fået det bedste ud af det. De sidste to nætter var der virkelig fest her. Nu kører vi hjemad, siger Reimer, som sammen med sine kammerater fremviser en næsten tom flaske Jack Daniel's-whisky på tre liter.

Wacken er en stor årlig metalfestival i Slesvig-Holsten. Den løber frem til og med lørdag i landsbyen Wacken omkring 90 kilometer syd for Flensborg.

Grupperne Iron Maiden og Megadeth er blandt hovednavnene ved festivalen i år.

/ritzau/