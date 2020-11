Muhammed-annonce skaber bekymring blandt avisansatte

Der er styr på sikkerheden, forsikrer chefredaktør. Men ansatte er ifølge tillidsrepræsentant bekymrede.

Det bekymrer ansatte på dagbladet Berlingske, at avisen forventes at bringe en annonce med muhammedtegninger fra det franske satiremagasin Charlie Hebdo.

Det siger tillidsrepræsentant Ivar Carstensen til fagbladet Journalisten.

- Der er rigtig mange kolleger, som er bekymrede og utrygge ved, at vi skal bringe de tegninger, siger han.

Mandag formiddag har medarbejdere og ledelse holdt et digitalt stormøde, hvor chefredaktør Tom Jensen ifølge tillidsrepræsentanten forklarede beslutningen.

Det er partiet Nye Borgerlige, der ønsker at indrykke annoncer med Charlie Hebdos muhammedtegninger.

Det var ifølge franske medier de to tegninger, som skolelæreren Samuel Paty blev halshugget for at vise i sin undervisning.

Weekendavisen, Berlingske og B.T. har tilkendegivet, at man vil bringe annoncerne.

Tom Jensen sagde søndag, at han ikke kan finde noget sagligt argument for, at annoncerne ikke bringes.

Jyllands-Posten har oplevet at være et terrormål, efter at avisen bragte de danske Muhammedtegninger.

Avisen har derfor sagt fra og ønsker ikke at bringe annoncen fra Nye Borgerlige.

Netop sikkerheden bekymrer medarbejderne på Berlingske, fortæller Ivar Carstensen.

- Der er meget delte meninger om, hvorvidt det er prisen værd for medarbejderne. Det skaber øget utryghed i huset, og nogle vil forbinde det med angst at gå på arbejde.

- Jeg fornemmer, at mange ikke mener, det er den pris værd, siger tillidsrepræsentanten til Journalisten.

Han siger også til mediet, at han oplever, at ledelsen tager bekymringen alvorligt.

Chefredaktør Tom Jensen siger til Journalisten, at han lytter til medarbejdernes bekymringer.

Han siger, at han er "fuldstændig" tryg ved sikkerheden i huset, og at "der er taget hånd om den".

Ifølge Journalisten var der mandag formiddag indsamlet 297.944 kroner til annoncerne.

Nye Borgerlige afventer nu, at der lander en aftale om rettighederne til at bringe de to tegninger.

/ritzau/