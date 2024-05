Muldvarp forsøgte med forbud mod egen dokumentar som TV 2 bringer

Muldvarpen Amira Smajic henvendte sig for flere år siden selv for at afsløre det kriminelle samarbejde mellem Over- og Underdanmark i TV 2's dokumentarserie "Den sorte svane".

Siden har hun forsøgt at få nedlagt fogedforbud, så serien ikke kunne blive vist. Men det er blevet afvist af både by- og landsretten, og TV 2 har valgt at bringe den.

Det oplyser nyhedsdirektør Ulla Pors i en pressemeddelelse.

- Hun har hele tiden været bevidst om den sikkerhedsrisiko, som hendes valg indebærer. Hun kender farerne bedre end nogen, siger nyhedsdirektøren.

Ifølge TV 2 afslører dokumentaren, at blandt andre jurister på "pæne kontorer" i visse tilfælde arbejder med kriminelle og bryder loven, så eksempelvis sorte penge kan vaskes hvide.

Men undervejs har tv-kanalen måttet tage mange "svære og usædvanlige beslutninger" som sjældent før.

- Mange af beslutningerne er kontroversielle, for der har aldrig været lavet journalistik fra det kriminelle miljø på denne her måde før, siger Ulla Pors.

Det gælder eksempelvis, at serien bliver bragt, selv om hovedpersonen er gået fra at være medspiller til at være modspiller.

- Det er sket, efter at redaktionen blev opmærksom på, at hun imod alle aftaler stadig tilsyneladende var involveret i kriminalitet, mens hun arbejdede for os.

- Da redaktionen ville konfrontere hende med det, gik hun fra at være en medspiller i projektet til at blive en modspiller, siger Ulla Pors.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvilke aktiviteter der er tale om, eller hvad ordet "tilsyneladende" dækker over.

Alligevel bliver den bragt, fordi den ifølge TV 2 indeholder "afsløringer og samfundsvæsentlighed i en helt særlig klasse". Og så har to retsinstanser sagt god for det.

- Begge gange er der også lagt vægt på, at Amira Smajics selv har taget initiativ til projektet, at hun hele vejen har bekræftet sit samtykke om at deltage, og at hun har været bevidst om konsekvenserne af det samtykke, der er givet, siger Ulla Pors.

TV 2 har aftalt med muldvarpen, at hun ikke selv må begå noget kriminelt. Men hun må gerne tale om kriminalitet, der har fundet sted, ligesom hun gerne må sidde med ved bordet, når fremtidig kriminalitet bliver planlagt.

Men metoden møder kritik fra flere eksperter, og TV 2 erkender selv, at der er tale om en gråzone.

Juraprofessor Frederik Waage kalder det en "svær sag."

- I forhold til hovedpersonen, har jeg svært ved at se, at man kan undgå, at man i nogle tilfælde vil kunne blive dømt for medvirken, siger Frederik Waage til tv-kanalen.

TV 2 har ansat muldvarpen som journalist og aflønnet hende med 30.000 kroner om måneden i ti måneder. Journalister har lidt videre rammer, hvis det de afdækker har offentlighedens interesse.

Da muldvarpens sikkerhed kunne blive bragt i fare, har TV 2 involveret private sikkerhedsfirmaer og politiet.

