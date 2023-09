Murdoch-efterfølger er vokset op med avispapir og konservatisme

Skal man tro Lachlan Murdoch selv, er han vokset op med avispapir mellem fingrene hver eneste morgen, fra han var barn.

Til det australske medie ABC har News Corp-kronprinsen, som overtager imperiet til november, fortalt, at han og hans søskende læste morgenaviserne, inden de skulle med skolebussen.

- Læs det, fik børnene at vide af deres far.

Torsdag offentliggjorde Lachlan Murdochs far, australskfødte Rupert Murdoch, at han træder tilbage som bestyrelsesformand i medievirksomhederne Fox Corp og News Corp.

I stedet overlades begge poster i et af verdens mest magtfulde medieimperier til Lachlan Murdoch, som er den ældre søn.

Dermed kommer han til at stå i spidsen for medier som The Sun, The Wall Street Journal og den konservative tv-kanal Fox News, der hver dag når læsere og seere over hele verden.

Både Lachlan Murdoch og hans søskende gik på eliteskoler i New York, herunder Trinity School. Her stod Lachlan Murdoch bag skolens konservative elevorganisation.

- I et forsøg på at skabe en sund balance mellem alle synspunkter, lød det i en af årsbøgerne.

Lachlan Murdoch dimitterede i 1994 fra det prestigefyldte amerikanske universitet Princeton, hvor han læste filosofi. Herefter brugte han tre år i Australien, hvor han klatrede op af karrierestigen i farens imperium.

Lachlan Murdoch taler ikke offentligt om sine politiske holdninger, men ifølge en biografi skulle han ligge længere til højre end sin far.

- Lauchlans konservatisme er mere energisk end nogen australsk politiker, lød det i biografien "Making Headlines" ifølge The New York Times.

Ifølge en talsperson fra Fox er den kategorisering "kun spekulationer".

- Det vil ikke være fair at kategorisere ham som konservativ, tilføjer talspersonen.

Uanset hvad har 52-årige Lachlan Murdoch altid fulgt i sin fars fodspor.

At tale om politisk og medier var ifølge "The Successor", en anden biografi, den bedste måde at få farens opmærksomhed på.

/ritzau/Reuters