Museer ændrer titler og omtaler på værker fra russisk til ukrainsk

Et af verdens største museer The Metropolitan Museum of Art (The Met) i New York ændrer titler og omtaler fra russisk til ukrainsk på flere værker.

Det skriver det britiske medie The Guardian.

Det drejer sig blandt andet om et maleri af den franske kunstner Edgar Degas fra 1899.

Tidligere gik maleriet under navnet "Russiske dansere", mens det i dag står anført under navnet "Dansere i ukrainske dragter".

Artiklen fortsætter under annoncen

Også værker fra Arkhip Kuindzhi og Ilya Repin er en del af udstillinger på The Met. De to kunstnere blev født i det nuværende Ukraine, mens det var en del af det russiske kejserrige.

De var tidligere anført som russere, men kategoriseres nu som ukrainere.

The Met følger dermed i hælene på National Gallery i London. Sidste år ændrede London-museet blandt andet titler på Degas' værker.

Det skete, da museet vurderede, at beklædningen på malerierne stammede fra det område, der nu er ukrainsk.

På det tidspunkt, hvor malerierne blev skabt, var området en del af det russiske kejserrige.

Årsagen til navneændringen var ifølge National Gallery, "at det var et passende tidspunkt at opdatere maleriets titel for bedre at afspejle maleriets motiv."

Mens nogle ifølge The Guardian ser ændringerne af titler og omtaler som et forsøg på korrekt at tilskrive ukrainske kunstneres bidrag til kunsthistorien, har andre kaldt dem for politisk motiverede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det gælder blandt andre den tidligere russiske kulturminister Mikhail Shvydkoy.

- Denne sølle politiske gestus overtrumfer alle legitime kulturelle overvejelser, sagde han tidligere på ugen ifølge det amerikanske medie Newsweek.

Få måneder efter Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af 2022 besluttede et museum i den tyske hovedstad, Berlin, at skrive Rusland ud af museets navn.

Tidligere gik museet under navnet Det Tysk-Russiske Museum. I dag hedder det Museum Berlin-Karlhorst.

Museumsinspektør Jörg Morré begrundede navneskiftet med, at det ikke længere virkede passende at give Rusland den status, titlen førte med sig.

/ritzau/