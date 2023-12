Museum lukker og dækker vikingeskibe af med plastik inden storm

Vikingeskibsmuseet i Roskilde lukker på grund af udsigt til historisk høj vandstand i forbindelse med stormen Pia, der ruller ind over landet torsdag.

Det skriver museet i en pressemeddelelse.

Museets beredskab er i fuld gang med at sikre museumsøen og skibshallen, hvor de fem historiske vikingeskibe fra Skuldelev står.

Det indebærer blandt andet at overdække skibene med plastik, for at sikre, at skibene ikke bliver ramt af vandstænk, hvis ruderne sprækker, når bølgerne rammer glasfacaden.

Museet ligger lige ned til Roskilde Fjord, hvor der er varslet høj vandstand på op mod 184 centimeter over normalen fredag. Museets beredskab lukkede for adgangen onsdag eftermiddag.

- Lige nu følger vi vores beredskabsplan, og vi føler os godt forberedt til både vandstigning og storm, lyder det fra museets beredskabschef Maiken Maigaard i meddelelsen.

Hun tilføjer, at udstillingerne i skibshallen lukker fredag morgen. Selv om museet er lukket, vil der stadig være adgang for gæster i museumsbutikken i skibshallen.

Hvis prognosen holder, vil det være den næsthøjeste vandstand, der er målt ved Vikingeskibsmuseet, siden man begyndte at registrere vandstand i 1992.

Kun efter stormen Bodil i 2013 har vandet i fjorden stået højere, end det kommer til aftenen før lillejuleaften. Og det blev dyrt for museet ved Roskilde Fjord.

Vikingeskibsmuseet opgjorde skaderne til en værdi af 11,5 millioner kroner. Men siden da har museet udvidet sine beredskabsplaner, hvilket betyder, at beredskabet blandt andet lægger watertubes ud og sikrer skibshallen med en specialbygget stormvæg mod fjorden.

- Inden Bodil havde vi ikke oplevet noget lignende, men siden har vi haft flere højvandssituationer. De beredskabstiltag, vi tidligere har haft sat i værk, har kunnet begrænse de materielle skader, lyder det fra Maiken Maigaard i et skriftligt svar til Ritzau.

Flere af skibene i museets bådsamling er allerede blevet sikret. Deriblandt de to største af museets både, langskibet Havhingsten og handelsskibet Ottar, som står ude på plænen foran museet.

