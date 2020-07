Museum omdannet til moské i Tyrkiet smerter pave Frans

Hagia Sofia i Istanbul er igen en moské, har Tyrkiet bestemt. Det ærgrer pave Frans i Vatikanet.

Pave Frans er ked af, at Tyrkiet har valgt at ændre Hagia Sofias status fra museum til moské. Det siger han søndag under sin ugentlige velsignelse ved Peterspladsen i Rom, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Mine tanker går til Istanbul. Jeg tænker på Santa Sofia, og det smerter mig meget, siger pave Frans om beslutningen vedrørende den oprindeligt kristne kirke.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, sagde fredag, at den første muslimske bøn bliver afholdt i Hagia Sofia 24. juli. Meldingen kom, umiddelbart efter at han havde bekræftet, at Hagia Sofia igen skulle have status som moské.

Muligheden for at ændre det berømte museum i Istanbuls status til moské kom, da den øverste administrative domstol slog fast, at det var lovstridigt, da et regeringsdekret i 1934 gjorde moskéen Hagia Sofia til et museum.

Erdogan havde før foreslået, at den igen skulle fungere som moské. Og efter kendelsen slog han straks til og underskrev et dekret, så turistattraktionen nu er en moské.

Erdogan har påpeget, at den næsten 1500 år gamle bygning, som engang var en kristen katedral, fortsat skal være åben for muslimer, kristne og udlændinge.

Hagia Sofia var en katedral i den byzantinske æra, men Det Osmanniske Rige erobrede Istanbul i 1453 og lavede katedralen om til en moské.

I 1935 lavede det daværende verdslige styre i Tyrkiet Hagia Sofia om til et museum, hvilket altså ifølge domstolen var lovstridigt.

Hagia Sofia blev opført i 532-537 under byzantinsk styre.

/ritzau/