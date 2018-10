Museumsgæster ser ikke brugerinddragelse som et plus

Museer har de seneste år fokuseret på brugerinddragelse, men ”muligheden for at deltage aktivt” er ifølge en ny undersøgelse noget af det, der betyder mindst for danske museumsbrugere. Resultatet af undersøgelsen undrer iagttagere

Tryk på en knap, flyt på en stol, hop fra felt til felt, og aktivér et lydunivers.

Et museumsbesøg i dag involverer ofte meget andet end at læse og se. De seneste år har de danske museer nemlig fokuseret på brugerinddragelse og tilrettelagt udstillinger, hvor museumsgæsterne selv spiller en mere aktiv rolle i formidlingen. Men måske skal den taktik gentænkes.

For den netop offentliggjorte nationale brugerundersøgelse for museer, Årsrapport 2017, som Slots- og Kulturstyrelsen står bag, konkluderer, at ”muligheden for at deltage aktivt” er det parameter, der betyder mindst for museumsgæsterne, mens brugerne vurderer ”medarbejdernes venlighed og imødekommenhed” højest.