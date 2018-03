Kvindelige komponisters musik spilles stort set aldrig

Ny opgørelse over brugen af klassisk musik i Danmarks koncertsale viser, at over 95 procent af den spillede musik er komponeret af mænd. ”Trist, men også beskæmmende,” siger komponisten Bent Sørensen

Kvindelige komponister er stort set usynlige i det klassiske musikliv herhjemme. Det viser den første opgørelse, der nogensinde er lavet over hvilke klassiske værker, der spilles i de danske koncertsale og operahuse.

Undersøgelsen, der omfatter de tre seneste koncertsæsoner, viser, at musik skrevet af mandlige komponister udgør 96.4 procent af repertoiret. Kigger man udelukkende på den musik, der er uropført efter 1987 er hele 99,9 af værkerne skrevet af mænd.