Musiker Bjørn Eidsvåg: Jeg brugte alkoholen til at beskytte mig selv

Bjørn Eidsvåg har brugt for meget tid på at fortryde fortidens handlinger og bekymre sig om fremtiden, siger han. Nu øver han sig i at være nærværende. Den norske sanger er på turné i Danmark og er mere populær end nogensinde