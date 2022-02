Musikken var forbudt under nazi-styret. Og den spillede, mens Rusland gik i krig

På dagen for den russiske invasion af Ukraine spillede Odense Symfoniorkester musik af en komponist, hvis musik var forbudt under det nazistiske styre. Det blev måske ingen storslået musikalsk aften, men slående var perspektivet dog

Usædvanlig var torsdagens koncert med Odense Symfoniorkester på flere måder. For eksempel indledte man med fem sange af en kvindelig komponist. Det var så uvant for institutionen, at det ellers fyldige programhæfte helt glemte at skrive om Alma Mahlers musik. I stedet fyldte man spalterne med en indføring i hendes berømte kærlighedsliv. Det giver altså minuspoint fra start.