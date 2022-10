Musikkens glade altmuligmand er død

Jens Vilhelm Pedersen voksede op i Roskilde som søn af en manufakturhandler, der selv havde tabt sit hjerte til klaveret, men som kæmpede for, at familien skulle træffe økonomisk fornuftige valg. Derfor blev sønnen sendt på KFUM's Seminarium for at blive lærer, selvom han hadede blækregning, og hver en fiber i hans krop råbte på musik.

Til den sidste geografieksamen på seminariet udeblev han derfor og gik resolut hen til sin musikalske læremester, Per Nørgård, og proklamerede, at han ikke ville være lærer, men komponist. Det blev han så; en af de mest alsidige og produktive i nyere dansk musikhistorie. Torsdag døde komponisten, som er mere kendt under sit jazzede kunstnernavn Fuzzy, 83 år gammel.