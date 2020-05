Rocklegenden Little Richard er død

Manden bag hits som "Tutti Frutti", "Long Tall Sally" og "Rip It Up" er død. Little Richard blev 87 år.

Rockmusikeren Little Richard er død. Han blev 87 år.

Det skriver musikmagasinet Rolling Stone, som oplyser, at Danny Penniman, søn af Little Richard, bekræfter dødsfaldet.

Årsagen til hans død er ikke umiddelbart kendt.

Little Richards navn var Richard Wayne Penniman, men det var under sit kunstnernavn, at han blev kendt i store dele af verden.

Det var Little Richard, der i anden halvdel af 1950'erne leverede musikken til en hele generations ungdom.

Med sin energi og unikke stemme satte han gang i ungdommen med "Tutti Frutti" i 1956.

Kort efter fulgte "Long Tall Sally" og "Rip It Up".

Og der var mere endnu, nemlig "Lucille" og "Good Golly Miss Molly".

Alt sammen rock and roll, der den dag i dag spilles mange steder.

Rolling Stone kalder ham en af stamfædrene til rock and roll.

Hans indflydelse på rockmusik er massiv, skriver magasinet, der påpeger, at The Beatles indspillede flere af hans numre.

Det var The Beatles ikke ene om. Igennem årtierne er hans numre også blevet spillet af mange andre kendte bands og solister som Elvis Costello, Scorpions, Everly Brothers og The Kinks.

Little Richard trak sig tilbage i 1957 af religiøse grunde. Hans karriere som rockmusiker var kun nogle år.

Little Richard, der i øvrigt var biseksuel, blev født i Macon i Georgia i det sydlige USA i 1932. Han var det tredje barn i en søskendeflok på 12.

Familien var kristen, og som barn sang han gospel.

Efter årene med de store rockhits besluttede han i 1958, at nu ville han være præst, og så brugte han i mange år derefter sin musikalske energi på gospelmusik.

Men årene går, og senere i livet kom han flere gange tilbage til sin gamle musikgenre med mere kul på end gospel.

Igennem årene nåede han at spille sammen med flere berømte kunstnere, herunder Elton John.

