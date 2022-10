Musk lukker aftale om Twitter-køb efter bøvlet forløb

Verdens rigeste mand, Elon Musk, har formelt lukket en aftale om at købe det sociale medie Twitter for cirka 330 milliarder kroner.

Det oplyser kilder til flere medier, heriblandt nyhedsbureauet Reuters. Også blandt andet Financial Times og Washington Post erfarer, at købet er gennemført.

Dermed står et dramatisk forløb på flere måneder til at blive afsluttet.

Her har Twitter og Musk blandt andet været i strid om værdien af selskabet, efter at Musk mente, at han var blevet vildledt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med købet kommer Twitter til at sige farvel til selskabets administrerende direktør, Parag Agrawal, og finansdirektør Ned Segal. Det erfarer kilder med kendskab til sagen ifølge Reuters.

Twitter, Musk og de to direktører er ikke umiddelbart vendt tilbage på mediets henvendelse om en kommentar.

I april kom en aftale om køb af Twitter på plads mellem Tesla-grundlæggeren Elon Musk og det sociale medie.

Men så trak Musk sig, fordi han mente, at han ikke havde fået korrekte oplysninger om antallet af falske konti på det sociale medie, som han selv er flittig bruger af.

Det fik Twitter til at ville hive Musk i retten. Selskabet mente, at Musk havde forpligtet sig til at overtage det sociale medie og dermed brød kontrakten.

Hvis ikke Musk var gået med til at overtage selskabet inden fredag 28. oktober, var det endt med en retssag.

Med købet kan Musk føje endnu et punkt til sit lange cv: nemlig titlen som Twitter-ejer.

I øvrigt er den omdiskuterede erhvervsmand og mangemilliardær direktør for elbilselskabet Tesla og rumfartsselskabet SpaceX.

I forbindelse med købet har Musk meldt store ambitioner ud for det sociale mediet.

Han vil "besejre" de falske konti og spamrobotterne på det sociale medie. Derudover vil han offentliggøre algoritmerne, som står for udvælgelsen af indhold på mediet, og forsøge at modvirke ekkokammertendenser på mediet.

Men detaljerne i de konkrete planer er få, skriver Reuters.

Derudover vil Twitters 7500 medarbejdere formentlig følge spændte og urolige med i den kommende tid, da Musk har meddelt, at han planlægger at skære ned i antallet af stillinger.

/ritzau/