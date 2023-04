Musk om Twitter-købet: Det har været nogle stressede måneder

Det har ikke været nogen dans på roser for Tesla-stifter Elon Musk at overtage det sociale medie Twitter.

Det siger han i et interview med det britiske medie BBC.

- Det har været ekstremt pinefuldt. Det har ikke ligefrem været nogen fest, lyder det fra den 51-årige mangemilliardær.

- Det har ikke været kedeligt - det har været en rutsjebanetur, siger han.

Musk gennemførte sit køb af Twitter i oktober sidste år. Han betalte 44 milliarder dollar (svarende til 300 milliarder kroner) for det sociale medie.

Tirsdag gik Musk i sidste øjeblik med til at gennemføre et direkte interview med BBC for "spontanitetens" skyld. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Han fortæller, at de "det har været nogle ret stressede måneder".

- Er der blevet begået mange fejl i perioden? Selvfølgelig. Men alt, der slutter godt, er godt. Jeg føler, at vi er på vej et godt sted hen, siger Musk.

Twitter har været i fokus flere gange, siden Musk overtog mediet. Blandt andet har det vakt opsigt, at Musk har fyret tusindvis af medarbejdere og nedbragt antallet af ansatte fra cirka 8000 til 1500.

Ifølge Musk kører tingene "forholdsvist godt".

En omfattende arbejdsbyrde betyder dog blandt andet, han "nogle gange sover på kontoret" i et sofaområde, "som ingen benytter sig af".

Han taler også om sine ofte kontroversielle tweets.

- Har jeg skudt mig selv i foden med tweets flere gange? Ja.

- Jeg tror ikke, at jeg burde tweete efter klokken tre om natten, tilføjer han.

Han siger desuden, at mange annoncører er vendt tilbage til Twitter efter at have været væk i en periode.

Elon Musk, der også står bag rumfartsvirksomheden SpaceX, har en formue, der onsdag ifølge erhvervsmediet Forbes er opgjort til 189 milliarder dollar (svarende til 1291 milliarder kroner).

Han er dermed verdens næstrigeste person.

