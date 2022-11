Musk sætter sig selv i spidsen for Twitter

Verdens rigeste mand, Elon Musk, meddeler, at han bliver administrerende direktør for Twitter.

Det fremgår af dokumenter sendt til amerikanske myndigheder mandag.

Det sker, efter at Musk gennemførte købet af det sociale medie fredag, hvorefter den administrerende direktør, Parag Agrawal, og finansdirektør Ned Segal blev fyret.

Musk har tidligere antydet, at han måske selv ville tage posten.

Han har nemlig ændret sin Twitter-profiltekst til "Chief Twit".

Musk lukkede fredag formelt en aftale om at købe det sociale medie Twitter for cirka 330 milliarder kroner.

Siden da har Musk begyndt de indledende manøvrer i nogle af de forandringer, som han har varslet.

Et hold af ansatte omkring Musk er begyndt at holde møder med Twitter-ansatte om det sociale medies softwarekoder for at forstå, hvordan platformen virker. Det oplyser to anonyme kilder med kendskab til sagen.

Nogle ansatte, som har talt med Reuters, siger, at de har fået meget lidt information fra Musk eller andre i ledende stillinger.

De ser i stedet mod nyhedsmedierne for at finde ud af, hvad der nu skal ske med selskabet.

Det var egentlig allerede tilbage i april, at der først kom en aftale om køb af Twitter på plads mellem Tesla-grundlæggeren Elon Musk og det sociale medie.

Men så trak Musk sig, fordi han mente, at han ikke havde fået korrekte oplysninger om antallet af falske konti på det sociale medie, som han selv er flittig bruger af.

Det fik Twitter til at ville hive Musk i retten. Selskabet mente, at Musk havde forpligtet sig til at overtage det sociale medie og dermed brød kontrakten.

Hvis ikke Musk var gået med til at overtage selskabet inden fredag 28. oktober, var det endt med en retssag.

Med købet af Twitter kunne Musk føje endnu et punkt til sit lange cv: nemlig titlen som Twitter-ejer. Og nu altså også direktør.

I øvrigt er den omdiskuterede erhvervsmand og mangemilliardær blandt andet direktør for elbilselskabet Tesla og rumfartsselskabet SpaceX.

/ritzau/Reuters