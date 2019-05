”My Way” topper begravelses-hitliste

Et stigende antal englændere vælger sange fra populærmusikken fremfor salmer, når de planlægger begravelser. Også herhjemme er sang- og salmevalget blevet mere mangfoldigt

Hvis man ikke selv på forhånd har besluttet, hvad der skal synges til ens begravelse, er der en stor chance, eller risiko om man vil, for, at det bliver Frank Sinatra-hittet ”My Way”. Det konkluderer den engelske bedemands-organisation Cooperative Funeralcare på baggrund af en helt ny undersøgelse, de har foretaget hos deres medlemmer.

”My Way”, der blev skrevet af Paul Anka for 50 år siden, er nemlig stadig, her i 2019, den sang, som bliver sunget ved de fleste begravelsesceremonier i England. Ligesom den også er populær i mange andre lande. Det skriver BBC.

Tendensen er flere steder i verden, at der i stigende grad bliver valgt sange fra populærmusikken frem for salmer. Og det har ”My Way” været med til at bane vejen for, mener David Collingwood, der er leder af Cooperative Funeralcare.

”Man kan sige, at ’My Way’ har trukket begravelserne væk fra det religiøse og hen imod det mere verdslige,” siger han.

Også i USA bliver ”My Way” sunget ved mange begravelser, men her er også eksempelvis Elvis Presleys ”Peace in the Valley”, John Denvers ”Annie’s Song” og ”Can You Feel the Love Tonight” fra filmen ”Løvernes Konge” populære. ”Always Look on the Bright Side of Life” fra Monty Python-filmen ”Life of Brian” er også et populært valg.

I Danmark er der ikke siden 2005 lavet nogen opgørelse over, hvilke salmer og sange der synges ved begravelser. Dengang lavede tidligere sognepræst i Faaborg Einer Fog-Nielsen i forbindelse med sin bog ”At sige verden ret farvel” en undersøgelse, der omfattede 1031 begravelser i sommeren 2005. Topscoreren var her ”Altid frejdig, når du går” med tekst af Christian Richardt og melodi af Weyse. Den blev sunget ved 427 af de 1031 begravelser. På listen over ikke-salmer var Kim Larsens ”Om lidt blir’ her stille” nummer et. Den blev sunget ved 34 begravelser den sommer.

Ifølge Jørgen Kjærgaard, der er professor i kirke- og salmehistorie, bliver salme- og sangvalget ved danske begravelser stadig mere mangfoldigt.

”Vi er i stigende grad interesseret i, at de sange og salmer, vi vælger, understreger noget personligt,” siger han.

Herunder kan du høre et udvalg af de populære begravelsessange: