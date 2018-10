”Det hvide badehus” fortjener at blive læst af andre grunde end litterære

3 stjerner

”Det hvide badehus” af nordmanden Thorvald Steen er først og fremmest et relevant indlæg i en vigtig debat

Den norske forfatter Thorvald Steen fortæller i romanen ”Det hvide badehus” en meget personlig historie med perspektiver, der angår alle.

Det drejer sig om vore dages teknologiske muligheder for at diagnosticere uønskede afvigelser hos et foster, som derefter kan vælges fra. Dette er ifølge en læge på en skildret verdenskongres hverken brutalt eller grusomt, nej, det er humant – ud fra en opfattelse af, at anvendelse af den nye teknologi på langt sigt vil være til gavn for menneskeheden.

Etiske modforestillinger bringes ikke på banen, før en anden læge har denne – temmelig knudrede – replik til kongressens flertal: ”Selv individer, I vil sortere fra, som har forskellige mangler, kan, hvis de får lov til at leve, levere bidrag til menneskeheden”.

Det er denne holdning, romanen er skrevet på.

Rammen om den er, at jegfortælleren – hvis historie angiveligt er tæt på forfatterens – ligger hjælpeløs og alene efter et fald. Da han lider af en muskelsvindssygdom, der medfører lammelser, er han ude af stand til at rejse sig. Såvel mobil som tryghedsalarm er udenfor rækkevidde, han må afvente assistance og benytter anledningen til at se tilbage på sit liv – og sin kamp med den løgn, der satte ind straks, da han som ung fik sin diagnose. Af forældrene pakket ind i tavshed.