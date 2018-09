Karikaturtegneren Jens Hage: Når folk siger, at noget er helligt, får jeg lyst til at gøre grin med det

Bladtegneren Jens Hage er aktuel på Nivaagaards Malerisamling, hvor tegningerne af dem, han gennem tiden har hængt kærligt ud, er hængt op på en stor udstilling

Pia Kjærsgaard, Mogens Lykketoft og Donald Trump har mindst én ting tilfælles. De er alle blevet tegnet af Jens Hage, der må siges at have særstatus blandt danske kunstnere. For da han for nylig åbnede sin store udstilling ”Hvad der kan tænkes, kan tegnes. Karikaturtegneren Jens Hage” på Nivaagaards Malerisamling, mødte adskillige danske både tidligere og nuværende toppolitikere op for at rose ham – for at have gjort grin med dem.

”Selvironi er en herlig dansk tradition, som vi tegnere skal være glade for. I andre lande kan man i værste fald få hugget hovedet af for at gøre grin med magthaverne,” siger Jens Hage, da han viser fornøjet rundt på udstillingen, hvor han også har lavet en stor karikaturtegning af sig selv. For han er heller ikke selv så forfængelig, at han ikke kan grine ad sig selv, selvom han også er stolt af udstillingen på det smukke museum.

”Jeg er kommet på det her museum, siden jeg som dreng gik og kiggede på billederne. Det var også min oldefars bror, Johannes Hage, der stiftede museet. Og jeg tror, at han sidder og griner i sin himmel over, at museet nu bliver brugt til dette her,” siger Jens Hage og han sammenligner sin egen rolle med hofnarren i middelalderen, som turde sige sandheden højt, så alle kunne grine ad den.

Hvis Trump havde set Jens Hages tegning af den amerikanske præsident som en lille arrig gris, er det måske ikke sikkert, at han ville holde en begejstret tale for den danske bladtegner. Men det gjorde både Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), og Folketingets tidligere formand, Mogens Lykketoft (S), til ferniseringen på det nordsjællandske kunstmuseum.

”Det er da en ære at blive tegnet af en så fornem tegner som Jens Hage,” siger Mogens Lykketoft også på en lille film under udstillingen med forskellige ”ofre” for Jens Hages streger. Men som Lykketoft siger, har tegningerne medvirket til mange politikeres berømmelse.

”Denne her var ikke venligt ment,” siger den tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) og griner i overskægget over en tegning, der viser, hvordan den daværende statsminister Poul Schlüter (K) stryger en meget lang violinbue hen over både sin egen violin og Uffe Ellemann-Jensens (2.)violin.

I dag kalder Uffe Ellemann-Jensen dog Jens Hages tegninger for så elegante, at han selv har samlet på dem. Men tegningerne på udstillingen stammer fra Jens Hages egen store samling, og selvom der er meget at se på, viser udstillingen kun toppen af isbjerget, for Jens Hage har ”kun” udstillet 10 procent af sine tegninger.