Næsten 70.000 borgere har besvaret spørgeskema om nye pengesedler

Borgerne har en uge tilbage til at besvare Nationalbankens spørgeskema om, hvordan den næste seddelserie skal se ud.

Fredag lå antallet af besvarelser på cirka 68.000, oplyser Nationalbanken søndag.

- Vi har ikke prøvet at lave denne slags undersøgelse før. Vi er positivt overrasket over, at så mange har deltaget i undersøgelsen. 68.000 er bestemt noget, som vi kan bruge, siger Nationalbankens hovedkasserer, Niels Kaas.

Tre temaer og otte bedrifter og personerne bag er blevet udvalgt som mulige motiver til fremtidens pengesedler.

De tre udvalgte temaer til de kommende 50-, 100-, 200- og 500-kronesedler er hav, blomster og hverdagsliv.

Blandt de udvalgte bedrifter og personer er blandt andet Tove Ditlevsen og hendes roman Barndommens Gade. Også Arne Jacobsen og hans design samt arkitektur er udvalgt.

Desuden er astronom Tycho Brahe, forfatterne H.C. Andersen og Benny Andersen blandt de udvalgte personer.

Også forskeren og lægen Marie Krogh, seismologen Inge Lehmann og polarforskeren Arnarulunnguaq er iblandt.

Ved at besvare Nationalbankens spørgeskema kan borgerne være med til at vurdere de udvalgte motiver og komme med andre forslag.

- Det er en unik mulighed for at kunne sætte sit præg på den næste generation af pengesedler, siger Niels Kaas.

Han tilføjer, at det er første gang, at borgerne inddrages i processen med at udvælge motiver til fremtidens pengesedler.

- Vi kører borgerundersøgelsen for at få så meget eksternt input og perspektiver på, hvad der resonerer bedst af motiver på de kommende pengesedler.

Frem til 2. juni kan borgerne besvare spørgeskemaet, som man kan finde på Nationalbankens hjemmeside.

De nye pengesedler sendes på gaden i løbet af 2028 og 2029.

Den nuværende seddelserie udkom fra 2009 til 2011. Her er motiverne broer på den ene side og oldtidsfund på den anden side af pengesedlerne.

