Nationalmuseet køber syv mønter fra unik møntsamling

Nationalmuseet har udnyttet en forkøbsret til at købe syv mønter fra smørgrossisten Lars Emil Bruuns møntsamling, inden mønterne skulle på auktion.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra museet.

- Alle syv mønter er unikke på hver sin måde og meget velholdte. Vi har nøje udvalgt dem, så de på bedste vis supplerer den møntsamling, vi har på Nationalmuseet, siger Helle Horsnæs, seniorforsker og ansvarlig for Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet.

Der er tale om seks guldmønter og en sølvmønt, som alle er præget i 1500- til 1600-tallet.

To af mønterne er præget i den norske hovedstad Oslo, som dengang hed Christiania. To andre er præget i Haderslev for Christian 4. af hans mor, Sophie af Mecklenburg.

/ritzau/