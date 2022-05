Nationalmuseet møder kritik: Ingen stenalder-eksperter tilbage efter fyringsrunde

Af og til sker det i forbindelse med et større anlægsarbejde eller landbrug, at der et sted i Danmark dukker genstande op, som kunne være fra stenalderen. Sker det, skal eksperter i denne periode tilkaldes fra det lokale museum, og Nationalmuseet har det overordnede ansvar for, at alting går rigtigt for sig. Sådan har det været i mange år. Men lige nu er der blot det problem, at Nationalmuseet i sin seneste afskedigelsesrunde har skåret ned på ekspertisen, så blandt andet alle eksperter i ældre stenalder er på vej ud.

Sådan lyder kritikken fra Kristoffer Buck Pedersen, kulturarvschef og vicedirektør ved Museum Sydøstdanmark, der selv har ældre stenalder som fagområde.