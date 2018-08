Nationalmuseet vil fyre 35-40 medarbejdere

Omprioriteringsbidraget har tvunget Nationalmuseet til at spare. I oktober får 35-40 ansatte en fyreseddel.

Medarbejdere på Nationalmuseet har torsdag fået melding om, at 35-40 ansatte skal fyres den 11. oktober.

Det oplyser museet i en pressemeddelelse.

Nationalmuseet er under økonomisk pres. I juni oplyste museet, at det i løbet af de næste tre år skal finde besparelser på over 30 millioner kroner i de årlige budgetter.

Ifølge Nationalmuseet skyldes det økonomiske pres omprioriteringsbidraget, som er politisk vedtaget. Bidraget tvinger hvert år blandt andet kulturinstitutioner til at skære to procent af budgetterne. Pengene skal tilbage til staten.

Ifølge regeringens forslag til finansloven, som er blevet offentliggjort torsdag formiddag, skal omprioriteringsbidraget fortsætte uændret de kommende tre år.

Fra 2022 lægger regeringen op til, at de penge, de enkelte institutioner sparer, skal blive inden for området og fordeles på udvalgte initiativer.

Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, er tilfreds med, at regeringen har sat en slutdato for besparelserne.

- Jeg er dybt berørt over udsigten til at skulle tage afsked med dygtige medarbejdere på museet.

- Jeg har længe efterlyst en udløbsdato for toprocentbesparelserne, og derfor er det meget positivt, at regeringen i sit finanslovsudspil vil føre besparelserne tilbage til kulturområdet i 2022, siger direktøren i en pressemeddelelse.

I løbet af sommeren har museet gennemgået budgetterne til og med 2021 for at finde steder, det kunne spare på driften. Det skulle sikre færrest mulige fyringer.

Samlet set er der fundet besparelser svarende til cirka halvdelen af underskuddet de kommende år - men det bliver altså stadig nødvendigt at fyre op mod 40 af museets cirka 700 ansatte.

Museets budget er i år på 350 millioner kroner. Det statslige tilskud udgør 210 millioner kroner.

/ritzau/