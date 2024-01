Nato-lande vil levere våbensystemer for milliarder til Ukraine

Efter omfattende missilangreb har Ukraine brug for flere luftforsvarssystemer. Det fastslår Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Nu ser hjælpen ud til at være på vej. I hvert fald varsler Nato-landene våbenstøtte for milliarder af euro i 2024.

Det oplyser Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg. Udmeldingen kommer efter et møde i det særlige Nato-Ukraine-råd onsdag.

I en pressemeddelelse siger Stoltenberg:

- For andet år i træk forsøger Putin at udmatte Ukraine med masseangreb. Men det vil ikke lykkes ham. Ruslands grusomme kampagne styrker kun Ukraines beslutsomhed.

- Mens Moskva intensiverer sine angreb på ukrainske byer og civile, styrker Natos allierede Ukraines luftforsvar, siger Stoltenberg i pressemeddelelsen.

Nato-landene vil ifølge Stoltenberg købe op til 1000 Patriot-luftforsvarsmissiler for at genopfylde deres lagre, mens de fortsætter med at styrke Ukraines luftforsvar.

- I dag gjorde de allierede det klart, at de vil fortsætte med at give Ukraine omfattende militær, økonomisk og humanitær bistand. Mange allierede skitserede planer om at levere yderligere kapacitet for milliarder af euro i 2024, hedder det i pressemeddelelsen fra Nato.

Onsdagens møde blev afholdt på ambassadørniveau. Det var indkaldt på Ukraines anmodning og blev ledet af Jens Stoltenberg.

I mellemtiden var Volodymyr Zelenskyj onsdag på besøg i de baltiske lande. De er blandt Ukraines mest trofaste støtter. De tre lande, der ligger i skyggen af Rusland, frygter for konsekvenserne, hvis ikke det lykkes Ukraine at afvise den russiske invasion.

Under besøget i Baltikum fastslog Zelenskyj ifølge nyhedsbureauet DPA, at behovet for militærhjælp er stort.

- Luftforsvarssystemer er en af de ting, vi først og fremmest mangler, sagde Zelenskyj ifølge dpa.

Udmeldingen kom efter et møde med Litauens præsident, Gitanas Nauseda, i Vilnius.

Ifølge Zelenskyj affyrede Rusland mindst 500 missiler og droner mod Ukraine i de sidste dage af 2023 og de første dage af 2024.

Omkring 70 procent af dem blev ifølge Zelenskyj opfanget af Ukraines luftforsvar.

