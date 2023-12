”Nattevagten”-efterfølger får ros for gys og chok

Der bliver drysset hjerter og stjerner til mere end middelkarakter, når anmelderne skal vurdere Ole Bornedals nye film "Nattevagten 2 - Dæmoner går i arv."

Filmen får premiere torsdag og er en fortsættelse af den fortælling, der begyndte med den populære "Nattevagten" fra 1994.

Fortsættelsen af den 29 år gamle film handler om den unge "Emma", der tager et studiejob som nattevagt på Retsmedicinsk Institut - det samme sted, hvor hendes forældre nær blev dræbt af seriemorderen "kommissær Wörner" for knap 30 år siden.

I Berlingske får Ole Bornedals film fem ud af seks stjerner.

- Slutningen er måske ikke helt det adrenalinsus, man kunne have drømt om, men ellers er der sandelig ikke mange fingre, man kan sætte på "Nattevagten - dæmoner går i arv", skriver Thomas Brunstrøm.

"Emma" får på instituttet iværksat et møde med "Wörner" i hans isolationscelle på psykiatrisk afdeling. Hun spilles af Fanny Bornedal, hvilket hun ifølge anmelderen lykkes med i stor stil.

- Fanny Leander Bornedal er ganske vist datter af instruktøren, hvilket muligvis har været en fordel til jobsamtalen, men hun er altså fremragende som den stålsatte, men alligevel dejligt almindelige "Emma", der er opsat på at se fortiden i øjnene.

"Emma" sætter sig for at opklare, hvad der skete i den første film, siden hendes mor begik selvmord og hendes far i dag er stærkt traumatiseret.

Og som toer til succesen fra 90'erne er filmen ikke noget nybrud. Flere ting virker lidt som en gentagelsen af etteren, lyder det hos B.T., hvor filmen høster fire stjerner.

Til gengæld roser anmelder Kristian Dam Nygaard den morbide humor, de musikalske indslag og Ulf Pilgaards præstation i rollen som den bestialske kvindemorder.

- Helt genialt har man fundet på, at det gamle monster sidder isoleret med det samme dansktop-nummer kørende på repeat, og det gipper godt i kroppen, når Fanny Bornedal under et besøg i hans celle pludselig ikke kan slippe ud, skriver han.

Og når det kommer til netop gys og spænding, får filmen også bifald hos Filmmagasinet Ekko.

- Alle personerne har ar på sjælen, enten fra ungdommens traumer eller forældresvigt. Det er en vedkommende tematik, som giver thriller-mekanikken et fængende anker, skriver mediets Helen O'Hara.

Her får filmen fire ud af seks mulige stjerner.

