Naturhistorisk museum modtager kæmpe donation til nybyggeri

En stor milliondonation fra A.P. Møller Fonden skal finansiere nye udstillinger i Botanisk Have i København.

A.P. Møller Fonden har valgt at donere 166 millioner kroner til udstillingerne på det nye Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.

Det oplyser museet i en pressemeddelelse.

Statens Naturhistoriske Museum åbner efter planen nye udstillinger i 2022.

Museet har med sine samlinger "en helt unik position til at levendegøre og videregive vigtig viden om vores planet og klimaets betydning for alt liv på Jorden", lyder det i pressemeddelelsen.

Og det er den position, der nu skal styrkes med et kommende nybyggeri i Botanisk Have. Donation sikrer økonomien til det projekt.

- På Statens Naturhistoriske Museum vil vi gå forrest og sørge for at demokratisere videnskaben, så vigtig viden stilles til rådighed for alle.

- Med den store og meget generøse donation fra A.P. Møller Fonden har vi nu fået århundredets mulighed for at gøre netop det på det nye museum, lyder det fra museumsdirektør Peter C. Kjærgaard.

Donationen glæder også formanden for A.P Møller Fonden, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, lyder det i pressemeddelelsen.

- Et inspirerende museumsbesøg som barn kan ofte huskes langt ind i voksenlivet. På den måde kan mødet med helt unikke genstande og inspirerende udstillinger være med til at forme både vores nutid og fremtid.

- Jeg er derfor glad for, at vi i A.P. Møller Fonden er med til at virkeliggøre den stærke vision for det nye nationale museum for naturhistorie, siger Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla.

Det er det hollandske firma Tinker Imagineers, der kommer til at udvikle det nye udstillingsdesign til museet.

Statens Naturhistoriske Museum står for det faglige indhold.

Omdrejningspunktet for udstillingerne bliver "Vores Planet" med Jordens 4,5 milliarder års historie og menneskets eget forhold til planeten.

/ritzau/