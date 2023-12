Navalnyj er ved godt mod efter lang transport til arktisk straffekoloni

Den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj bekræfter tirsdag sin tilstedeværelse i en arktisk straffekoloni.

På det sociale medie X skriver han, to uger efter sin forsvinden, at han er ved godt mod og at han har set sin advokat.

- Jeg er jeres nye julemand. Nu har jeg fået en fåreskindsjakke, en ushanka-hue og snart får jeg et par traditionelle, russiske vintersko. Jeg har groet et skæg under den 20-dage lange transport, begynder Navalnyj.

- Transporten var udmattende, men jeg er stadig i ret god humør, som det sømmer sig for en julemand.

Senere skriver Navalnyj, at han nu bor nord for polarcirklen "i kolonien Kharp i Jamalo-Nenetskij-regionen".

Tilmed skriver Navalnyj, at han ankom til kolonien IK-3 lørdag aften og blev transporteret via en "mærkelig rute".

Derfor var han overrasket over, at hans advokat allerede kom for at se ham mandag.

Der har de seneste uger været uvished om, hvor Navalnyj befinder sig. Ikke siden 6. december havde hans advokater set ham.

Mandag sagde hans talskvinde Kira Jarmysj, at Navalnyj var blevet overført til en straffekoloni nord for polarcirklen. Det er det, Navalnyj nu selv bekræfter.

Der bor omkring 5000 mennesker i Kharp-distriktet. Næste uge ventes temperaturerne at falde til under minus 28 grader celsius.

Ivan Zjdanov, som står i spidsen for Navalnyjs antikorruptionsbevægelse, FBK, kalder det "en af de mest nordlige og afsidesliggende kolonier".

- Forholdene er barske i permafrostzonen og med et særligt regime, siger Zjdanov til nyhedsbureauet AFP.

Folk har ikke megen kontakt med verden udenfor, fortsætter han.

Lørdag udtrykte USA stor bekymring for Navalnyj, der anses for at være Ruslands præsident Vladimir Putins mest markante politiske rival.

- Vi opfordrer igen til, at han løslades omgående, og at den fortsatte undertrykkelse af uafhængige stemmer i Rusland stoppes, skrev USA's udenrigsminister, Antony Blinken, på det sociale medie X.

Navalnyj offentliggjorde i 2016 sit kandidatur til præsidentvalget i Rusland i 2018, men fik aldrig lov til at stille op, fordi han er dømt for politisk motiveret bedrageri.

I august 2020 blev han ramt af en livstruende forgiftning, som han beskylder Putin-styret for at stå bag.

Efter flere måneders behandling på et tysk hospital vendte han hjem til Moskva og blev ikke længe efter fængslet.

/ritzau/