Mistænkte nazismykker sælges for over én milliard kroner

Juveler tilhørende en østrigsk milliardær, hvis tyske mand blev rig under Nazityskland, blev onsdag solgt for en pris, der svarer til over én milliard kroner.

Salget skete under en auktion på det britiske-baserede auktionshus Christie's i Genève i Schweiz, som har tiltrukket kritik fra jødiske grupper.

Det samlede beløb overstiger 155 millioner dollar.

Auktionshuset gennemførte trods kritikken auktionen med henvisning til de velgørende formål, salget ifølge Christie's vil bidrage til.

Christie's internationale smykkechef, Rahul Kadakia, siger, at provenuet vil gå til gode formål heriblandt "holocaustforskning og uddannelse af afgørende betydning".

Kritikere har dog afvist det som en utilstrækkelig forklaring.

Onsdag var næsten 100 smykker ud af samlingen på i alt 700 til salg.

Smykkerne har tilhørt østrigeren Heidi Horten, der døde i fjor. Hun blev 81 år.

Det er stiftelsen Horten Foundation, der sælger samlingen, som ifølge Reuters blev købt i perioden fra de tidlige 1970'ere og til Heidi Hortens død.

I januar 2022 blev der offentliggjort en rapport, som var udarbejdet af historikere om Horten-familien. Det var Horten Foundation, der havde bestilt rapporten, som blandt andet handlede om Heidi Hortens tyske mand, Helmut Horten.

Han døde i 1987 i Schweiz, og han havde en grim fortid som medlem af Tysklands naziparti, hvilket han dog senere blev smidt ud af.

Men i 1936 - tre år efter at Adolf Hitler kom til magten i Berlin - overtog Horten en tekstilvirksomhed i Duisburg. Den havde tilhørt jøder, der var flygtet på grund af naziforfølgelser.

Senere overtog han også flere butikker, hvor de jødiske ejere var drevet på flugt.

