Nedlukning sendte færre i biffen mens flere læste bøger

Danskernes kulturvaner ændrede sig i andet kvartal, hvor landet lukkede grundet corona, viser undersøgelse.

Mens Danmark var lukket ned under coronakrisen, gik danskerne i mindre grad i biografen eller til koncert.

Til gengæld blev der i større grad brugt tid på at læse eller lytte til bøger. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik.

Undersøgelsen dækker over danskernes kulturvaner i andet kvartal i forhold til samme periode sidste år.

Dermed dækker undersøgelsen også de måneder, hvor store dele af landet blev lukket ned på grund af coronavirusset.

Det gjaldt blandt andet store dele af det danske kulturliv.

Af undersøgelsen fremgår det, at nedlukningen af kulturinstitutioner betød, at markant færre i befolkningen brugte kulturtilbud uden for hjemmet.

- De kulturaktiviteter, der oplevede de relativt største fald, var biografbesøg, koncerter og scenekunst, besøg på museer samt fysisk besøg på biblioteket.

- Deltagelse i de nævnte aktiviteter er blevet væsentligt mindre, når man sammenholder andet kvartal 2020 med andet kvartal 2019, skriver Danmarks Statistik.

Omvendt blev der noteret den relativt største stigning i brugen af bibliotekets digitale tjenester samt i forbruget af skøn- og faglitteratur.

- Tallene viser, at flere læste eller lyttede til bøger i andet kvartal 2020 sammenlignet med samme periode året før, skriver statistikbanken.

/ritzau/