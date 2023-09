Netanyahu skal mødes med Musk om kunstig intelligens

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, flyver mandag til Californien, hvor han skal mødes med Elon Musk.

Det bekræfter en officiel kilde fra Netanyahus administration torsdag ifølge Reuters.

Musk er ejer af mediet X, som tidligere hed Twitter, bilfabrikken Tesla og netværket af satellitter med navnet Starlink.

Elon Musk skriver på X, at mødet vil fokusere på kunstig intelligens, og ikke på den diskussion om antisemitisme på X, som Musk har været del af med den jødiske organisation Anti-Defamation League (ADL).

Netanyahu skal i USA også mødes med andre personer, hvor kunstig intelligens ligeledes vil være på dagsordenen, lyder det. Det oplyses ikke hvem.

Til Washington Post udtaler anonyme kilder med indsigt i besøget fra Israel, at Elon Musks møde med Netanyahu er en del af en strategi, der skal virke til at afværge den kontrovers om antisemitisme, der er taget til omkring Elon Musk og X.

Omfanget af hadtale på det sociale medie er vokset betydeligt, siden Musk købte platformen i 2022.

ADL udtaler torsdag i en pressemeddelelse, at "intet ved dette møde er særligt overraskende, da Israels teknologisektor er en af de mest innovative og dynamiske i verden."

- Men Israel og jøder er ofte mål for hadefuldt antizionistisk og antisemitisk sprog på Twitter/X, og vi håber, at de (Musk og Netanyahu red.) vil holde et produktivt møde, og tale om måder hvorpå antisemitisme og antizionistisk hadtale på platformen kan bekæmpes.

Når den israelske premierminister næste uge besøger USA skal han også mødes med præsidenten Joe Biden, oplyser en talsperson fra den amerikanske administration.

Mødet skal finde sted i New York, men det fremgår ikke hvilken dag.

Næste uge afholdes FN's 77. generalforsamling i New York.

