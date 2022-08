Netflix er gået fra postordre-videobutik til streaminggigant

Efter sigende opstod idéen til Netflix som følge af en bøde for ikke at have returneret en VHS-film til tiden.

Mandag er det 25 år siden, at Netflix blev grundlagt af de to amerikanere Marc Randolph og Reed Hastings.

Idéen opstod angiveligt som et resultat af en bøde på 40 dollar, som Hastings måtte betale, fordi han ikke havde returneret VHS-filmen "Apollo 13" til en videobutik til tiden.

Det skriver mediet Rival Times.

Året efter lancerede de Netflix.com, hvorfra de lejede film ud til kunder ved at sende DVD-film frem og tilbage med posten. I 1999 fulgte en abonnementstjeneste, der gav kunder mulighed for at leje et ubegrænset antal DVD'er i længere tid ad gangen.

Selv om antallet af abonnenter steg, gik økonomien i Netflix ikke helt som ønsket. Derfor kontaktede de to iværksættere i 2000 videoudlejningskæden Blockbuster, som på det tidspunkt var den største i verden.

Randolph og Hastings tilbød at sælge Netflix til Blockbuster for 50 millioner dollar, men tilbuddet blev afvist. Ti år senere erklærede Blockbuster sig konkurs.

I mellemtiden voksede Netflix sig større og større. I 2002 rundede virksomheden en million brugere. Det var også året, hvor virksomheden gik på børsen.

I 2007 kom det banebrydende spring med lancering af videostreaming, som giver kunder mulighed for at se film og serier med det samme.

I de første år var det kun amerikanerne, der havde glæde af tjenesten, før Netflix i 2010 begyndte sin internationale ekspansion. I løbet af de næste syv år fik Netflix over 100 millioner abonnenter i flere end 190 lande.

I dag har Netflix knap 221 millioner abonnenter verden over, men opbakningen er begyndt at dale, i takt med at konkurrencen på streamingmarkedet de seneste år er blevet større.

I andet kvartal af 2022 mistede Netflix 970.000 betalende kunder, hvilket er det største fald i antallet af abonnenter i virksomhedens historie.

For at bevare sin position som verdens største streamingtjeneste vil Netflix fremadrettet slå hårdere ned på deling af brugernavne og koder.

Desuden vil Netflix arbejde sammen med Microsoft om at lancere et billigere abonnement, der så til gengæld inkluderer reklamer.

/ritzau/