Netflix-film er topscorere ved Golden Globe-nomineringer

Ingen danske film er nomineret til en Golden Globe-pris. To Netflix-film ligger lunt i svinget.

To Netflix-film er løbet med flest nomineringer til de eftertragtede Golden Globe-statuetter, som Hollywood Foreign Press Association står for at uddele.

Det står klart mandag eftermiddag dansk tid, hvor nomineringerne er blevet offentliggjort.

Filmen "Marriage Story", som for nylig er kommet på den danske Netflix-tjeneste, er nomineret til seks priser, herunder bedste drama.

Martin Scorceses nye gangsterfilm på Netflix, som har en længde på tre en halv time, "The Irishman", er nomineret til fem priser.

Også Quentin Tarantinos anmelderroste "Once Upon a Time in Hollywood" klarer sig godt med fem nomineringer.

I kategorien bedste udenlandske film blev det danske håb "Dronningen" med Trine Dyrholm i hovedrollen forbigået.

Golden Globe-priserne bliver ofte brugt som et slags pejlemærke for, hvordan det går, når der senere skal uddeles oscarstatuetter.

Den 77. udgave af Golden Globe-uddelingen finder sted 5. januar 2020. To dage efter kan der ikke længere stemmes på, hvem der skal nomineres til en Oscar.

/ritzau/AFP