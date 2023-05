Netflix forsøger at stoppe kontodeling mellem flere husstande

Streamingtjenesten Netflix vil fra tirsdag begynde at sende en mail til alle abonnenter, der deler deres konto med personer uden for husstanden.

Det oplyser Netflix i en pressemeddelelse.

Initiativet kommer, efter at Netflix tidligere har varslet, at det vil sætte ind over for, at den samme bruger bliver delt mellem flere husstande.

- En Netflix-konto er beregnet til en enkelt husstand. Alle, der bor i den husstand, kan bruge Netflix, uanset hvor de er - hjemme, på farten, på ferie - og udnytte de nye funktioner til profiloverførsel og administration af adgang og enheder, skriver Netflix.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiken har tidligere i år beskrevet, at der foregår en omfattende deling af kodeord til streamingtjenesten.

Faktisk er der tale om over 100 millioner abonnementer, som Netflix vurderer, bliver delt med folk uden for husstanden.

Det koster Netflix milliarder af kroner i tabte indtægter, skriver avisen.

I mailen, som Netflix begynder at sende ud til kunder i Danmark, gør Netflix opmærksom på, at en konto kan bruges af dem, man bor sammen med.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis man gerne vil dele Netflix-kontoen med personer uden for sin husstand, kan man blandt andet overføre en profil til et nyt medlemskab, som vedkommende betaler for.

Netflix skriver også i pressemeddelelsen, at "vi er klar over, at vores medlemmer har mange valg, når det gælder underholdning".

- Derfor investerer vi fortsat massivt i et stort udvalg af nye film og serier - så der altid er noget godt at se på Netflix, uanset smag, humør, sprog, eller hvem du ser sammen med, skriver Netflix.

/ritzau/