Netflix-satsninger kan understrege nybrud ved Golden Globes

To Netflix-film ligger særligt lunt i svinget forud for prisuddelingen Golden Globes natten til mandag.

Netflix, Ricky Gervais og vegansk mad er løbet med overskrifterne forud uddelingen af Golden Globe-statuetter i Los Angeles natten til mandag dansk tid.

Og i særdeleshed Netflix og den britiske komiker, som er vært ved prisuddelingen, kan ende med at være i fokus igen bagefter.

Netflix' satsninger inden for både film og serier har udmøntet sig i adskillige nomineringer, og to film fra streamingtjenesten er topscorere i nomineringer forud for prisuddelingen.

Prisuddelingen står de udenlandske filmjournalister i Hollywood Foreign Press Association bag.

Priserne bliver ofte betragtet som et slags pejlemærke for, hvordan det går, når der senere skal uddeles oscarstatuetter.

Netflix' hovedrolle markerer et skifte inden for filmuniverset, hvor streamingtjenesten for alvor kan understrege sin fremtrædende rolle, hvis dens film løber med de allerstørste priser.

Filmene "Marriage Story" og Martin Scorceses "The Irishman" er blandt favoritterne med henholdsvis seks og fem nomineringer.

Et andet af de store samtaleemner efter showet bliver efter al sandsynlighed den britiske komiker Ricky Gervais, der for femte gang skal styre showet.

Han er kendt for ikke at holde tilbage med spydighederne, hvor både producere, skuespillere og instruktører er i skudlinjen.

Gervais har som vært før gjort sig upopulær blandt flere af Hollywoods fremtrædende figurer. Og det er ventet, at han fortsætter i samme stil i år ved den 77. udgave af prisuddelingen.

Komikeren, som blandt andet også står bag tv-serien "The Office", er en fremtrædende dyreforkæmper og desuden vegetar.

Derfor er han nok godt tilfreds med årets menu, som bliver serveret forud for selve showet til de omkring 1300 gæster. Den er nemlig 100 procent vegansk.

Det har Hollywood Foreign Press Association besluttet af hensyn til klimaet, lyder forklaringen.

Derfor er også fisken taget af menuen. Den består i stedet blandt andet af bedesuppe til forret og en risotto med svampe til hovedret.

Der er ingen danske film nomineret til en Golden Globe-pris i år.

HBO-serien "Killing Eve" med danske Kim Bodnia i en større birolle er dog nomineret i kategorien for bedste dramaserier.

/ritzau/