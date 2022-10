Netflix vender abonnentflugt og satser på billigt abonnement

Netflix er lykkes med at vende tabet af abonnenter i tredje kvartal.

Det fremgår af selskabets regnskab.

Fra juli til september har Netflix tiltrukket 2,4 millioner nye abonnenter verden over.

I det kvartal har streamingtjenesten udgivet de sidste afsnit af fjerde sæson af sci-fi-hittet "Stranger Things" og serien "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story", der er blevet en af tjenestens mest sete serier nogensinde.

Netflix arbejder på at få flere abonnenter efter et pludseligt fald i antallet af abonnenter i første halvdel af 2022.

Her faldt selskabets kundebase med 1,2 millioner abonnenter. Faldet skyldes sandsynligvis en usikker global økonomi og voksende konkurrence fra andre streamingtjenester.

Netflix har nu 223,1 millioner abonnenter over hele verden.

I tredje kvartal havde Netflix en omsætning på 7,9 milliarder dollar - svarende til omkring 60 milliarder kroner.

Det er seks procent mere end samme kvartal sidste år, og mere end hvad analytikerne på Wall Street havde forventet.

Netflix forsøger at tiltrække flere abonnenter ved at lave et billigere abonnement på. Streaminggiganten lancerer nemlig et abonnement, der koster syv dollar - svarende til omkring 53 kroner - om måneden.

Det billigere abonnement betyder, at der kommer til at blive vist reklamer, mens man streamer.

Abonnementet bliver i første omgang ikke tilgængeligt i Danmark. De første lande, der får det, bliver Australien, Brasilien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Mexico, Spanien, USA og Storbritannien.

Det alternative abonnement kommer til Mexico og Canada 1. november. To dage senere kommer det til resten af landene bortset fra Spanien, som får abonnementet 10. november.

Netflix forventer, at det billigere abonnement kan tiltrække 4,5 millioner abonnenter, inden året er omme.

Store serier som det britiske kongelige drama "The Crown" og en efterfølger til filmen "Knives Out" blive udgivet i fjerde kvartal.

/ritzau/Reuters