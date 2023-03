New York øger sikkerheden og gør klar til Trump-protester

Politiet i New York City er mandag i gang med at stille afspærringer op tre steder på det centrale Manhattan - ved Trump Tower, ved anklager Alvin Braggs kontor og ved en domstol.

Årsagen er, at tidligere præsident Donald Trump har indkaldt til store protester, hvis han skulle blive sigtet i en sag, der ligger på anklagerens bord.

Det er ventet, at mange af Trumps tilhængere vil demonstrere i New York City mandag aften.

Sagen mod den tidligere præsident handler om, at Trump angiveligt har betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels 130.000 dollar for at holde mund om en affære, hun påstår at have haft med ham.

Betalingen skal have fundet sted forud for præsidentvalget i 2016, som Trump vandt. Det har Trumps tidligere advokat Michael Cohen oplyst.

I den forbindelse kan der være sket brud på regnskabsloven.

Det kan måske vise sig, at pengene bevidst er bogført forkert for at dække over andre forbrydelser såsom misbrug af kampagnemidler.

Trump skrev i sidste uge en besked på sit eget sociale medie, Truth Social, om at han forventer at blive anholdt tirsdag.

- Protestér! Tag vores land tilbage!, skrev ekspræsidenten.

Hans advokat har dog understreget, at der ikke er kommet nogen melding fra myndighederne om, at en anholdelse skulle være aktuel.

Men kilder har sagt til amerikanske medier, at der kan komme en sigtelse mod Trump enten mandag aften eller onsdag.

En række højtstående medlemmer af New Yorks politistyrke holdt søndag møde med embedsmænd fra bystyret for at drøfte sikkerhed og nødplaner, hvis der skulle opstå store demonstrationer, skriver New York Times.

Særligt medlemmer af Det Demokratiske Parti frygter, at Trumps opfordring til sine tilhængere om at protestere mod en eventuel anholdelse af ham kan udløse en gentagelse af de voldelige uroligheder, amerikanerne var vidner til 6. januar i Washington D.C., hvor hans tilhængere stormede Kongressen.

