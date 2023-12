New York Times lægger sag an mod selskab bag ChatGPT

New York Times har sagsøgt OpenAI, som står bag den meget populære chatbot ChatGPT, samt selskabet Microsoft.

Sagen er onsdag blev anlagt ved en amerikansk domstol.

Den amerikanske avis beskylder Microsoft og OpenAI for at have brugt millioner af artikler til træning af sprogrobotter uden tilladelse.

I søgsmålet lyder det, at selskaberne med chatrobotter som ChatGPT profiterer af "The Times' omfattende investering i journalistik".

Artiklen fortsætter under annoncen

New York Times hævder, at Microsoft og OpenAI er "freeridere" - altså kører på frihjul - og hverken har betalt for eller fået tilladelse til at bruge avisens artikler på den måde.

Med søgsmålet har New York Times valgt en mere konfrontatorisk tilgang end andre mediegrupper.

For eksempel har tyske Axel Springer og amerikanske Associated Press indgået indholdsaftaler med OpenAI.

New York Times ønsker en erstatning. Samtidig vil avisen have, at selskaberne stopper med at bruge New York Times' indhold. Derudover kræves det, at data som allerede er blevet indhentet, slettes.

Microsoft er storinvestor i OpenAI. Selskabet har implementeret kunstig intelligens i flere af sine egne produkter.

/ritzau/AFP