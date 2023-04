New York udpeger for første gang nogensinde en rotte-zar

New York City har for første gang nogensinde udpeget en såkaldt rotte-zar.

Det er Kathleen Corradi, der er blevet udpeget, og hun får til opgave at bekæmpe rotter i millionbyen.

Udpegelsen kommer omkring fire måneder efter, at byen lavede et morsomt jobopslag, hvor de søgte efter "i nogen grad blodtørstige" kandidater til jobbet.

Det er ikke unormalt at se rotter i New York City. De kan ofte ses på Subway-perroner og på gaden, hvor de går i skraldeposer.

Der har været en myte i byen om, at der er lige så mange rotter, som der er mennesker. Den myte er dog blevet afkræftet af en lokal statistiker.

En særlig rotte fra New York City blev verdenskendt på internettet, da den i 2015 blev filmet, mens den gik ned ad trapperne på en Subway-station med et helt stykke pizza i munden.

- Det kan godt være, at New York er berømt for pizzarotten, men rotter og de forhold, der hjælper dem med at trives, vil ikke længere blive tolereret. Ikke flere beskidte kantsten eller uadministrerede steder, siger byens nye rotte-zar i en udtalelse.

/ritzau/AFP